Приоритет - Киев: в ВСУ объяснили тактику "точечных" ракетных ударов РФ

Ракетный удар по Киеву

Противник накапливает ресурсы для дальнейших ударов, хотя есть сомнения, что РФ способна значительно усилить интенсивность в ближайшее время.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

«Пока можно говорить только о предварительной оценке, однако ночная сегодняшняя атака не была массированной, как этого могли ожидать», — отметил он.

По словам Братчука, тактика врага остается неизменной — это точечные удары с приоритетом по столице и отдельным регионам.

Представитель УГА предположил, что при атаке применялись баллистические ракеты, крылатые ракеты, Х-101, с использованием стратегической авиации, а также «Шахеды» и «Герани».

«Работы достаточно много, но эффективность средств нашей ПВО сегодня остается постоянной. То есть процент ущерба не становится меньше. И за это большое спасибо Силам обороны», — подчеркнул он.

Отдельно представитель заявил о необходимости дальнейшего усиления навыков и средств, в частности из-за использования дронов-перехватчиков для борьбы с враждебными БпЛА.

Напомним, эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар сообщил, будет ли эвакуация Киева.