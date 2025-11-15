- Дата публикации
"Прилет" в многоэтажку в Киеве: ГСЧС завершили поиски и назвали окончательное количество погибших
Кроме того, пять жителей дома получили травмы.
По состоянию на утро 15 ноября в Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте прилета дрона по многоэтажке. Погибли шесть жителей этого дома.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В результате российской атаки по девятиэтажке погибли шесть человек. Пострадали пять человек, из которых один ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели спасли 17 человек, из которых один ребенок. Предоставлена психологическая помощь 252 людям. Кроме того, было разобрано и вывезено 262 тонны строительных конструкций и древесины.
Напомним, минувшей ночью РФ запустила по Украине сотни ракет и дронов. В частности, три аэробалистических "Кинжала". Основным направлением удара был Киев. В столице россияне атаковали обычные жилые дома. Повреждение многоэтажек произошло в разных районах Киева.
Военный эксперт Роман Свитан говорит, что Россия применила тактику "Звезды" для обстрела Киева. Да, оккупанты ударили «звездой» — со всех сторон одновременно. Дроны отвлекали ПВО, после чего летела баллистика.