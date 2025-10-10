"Прилет" по дому на Печерске: зоозащитники спасли трех котов (фото)

Кот, которого спасли из поврежденного дома в Киеве / © Kyiv Animal Rescue Group

В Киеве зоозащитники спасли трех котов из многоэтажки в Печерском районе Киева, по которой произошло попадание во время российской атаки в ночь на 10 октября. Двух животных пришлось госпитализировать.

Об этом сообщили зоозащитники из Kyiv Animal Rescue Group.

Из-за попадания в жилой дом в Печерском районе столицы возник пожар. Во время ликвидации последствий удара члены команды спасения животных вытащили из здания трех котов.

Первый кот оказался почти в эпицентре взрыва. Пушистика пришлось доставать сквозь пламя и густой дым. Животное получило ожоги, обожжение шерсти и другие травмы.

Второго кота после взрыва заблокировало под ванной, но и его удалось достать. Животное надышалось дыма и у него легкие царапины.

Третьего кота спасли из квартиры, которая получила меньше всего повреждений. У этого четверолапого обошлось без травм. Сразу удалось найти хозяев животного, которые отказались от госпитализации своего любимца.

«Двух других пострадавших котов госпитализированы — они на нашем кураторстве под опекой ветеринаров и получают необходимую помощь. Их владельцы пока не откликнулись», — говорится в заявлении зоозащитников.

Напомним, во время ночной атаки на Киев 10 октября обломки российского дрона попали в 17-этажный дом в Печерском районе. Там вспыхнул пожар в квартирах на нескольких этажах.

Кроме того, из-за вражеских ударов половина столицы оказалась без света. Были введены графики отключений электроэнергии. Пострадали 12 человек.