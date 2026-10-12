Придется ли копать выгребные ямы во дворах: в водоканале объяснили, может ли Киев остаться без канализации

Может ли Киев остаться без канализации

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Война каждый день ставит новые вызовы перед критической инфраструктурой Киева, а мифов и опасений вокруг возможных техногенных катастроф становится все больше. Одна из наиболее обсуждаемых тем — риск коллапса канализационной системы Киева при целенаправленных вражеских атаках.

В «Киевводоканале» ответили на самые часто задаваемые вопросы и страхи жителей Киева. Об этом пишет «Европейская правда».

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Будет ли коллапс с канализацией Киева, если россияне атакуют Бортницкую станцию аэрации

Слухи о том, что Бортницкая станция аэрации может полностью остановиться из-за нескольких точных ударов россиян, не соответствуют действительности. Объект имеет огромную площадь и высокий уровень дублирования систем, поэтому вывести его из строя несколькими попаданиями невозможно. Об этом заявил заместитель генерального директора «Киевводоканала» Сергей Горкуценко.

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«Основные коллекторы проходят под метрополитеном. Проблемы возможны. Но мы ведь тоже не сидим, сложа руки. Мы отведем с города стоки в 2–3 контрольных точки».

Сергей Горкуценко напомнил, что в нормальных условиях в Днепр попадают уже очищенные воды с Бортницкой станции. Но даже в случае повреждения системы очистки река способна самовосстановиться.

В качестве примера он привел экологическую катастрофу 25-летней давности, когда из-за затопления одной из канализационных станций неочищенные стоки попали в Днепр, но уже в трех километрах ниже по течению от Киева качество воды соответствовало всем нормам.

Представитель Киевводоканала подчеркнул, что приоритет — не допустить утечки стоков в пределах жилой застройки и затопления подвалов. Для этого канализационная система столицы была модернизирована таким образом, чтобы отвод нечистот от жилых домов функционировал бесперебойно, независимо от наличия электроэнергии или других внешних факторов.

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В случае необходимости стоки будут откачивать и перевозить специальной техникой, так что киевлянам не стоит опасаться возвращения к устаревшим выгребным ямам.

«Будет откачиваться, будет перевозиться, над этим сейчас работают. Но в домах система канализации будет работать. То есть выгребные ямы в Деснянском районе отменяются. Система канализационная уже сделана так, что отвод стоков от жилых домов будет, независимо от наличия электроэнергии, независимо ни от чего», — объясняет Горкуценко.

О рисках для городов, расположенных ниже по течению Днепра, Горкуценко заверил, что катастрофических последствий не будет. К примеру, в Каневе водозабор осуществляется по дамбе, куда потенциальное загрязнение просто не дойдет.

В заключение чиновник вспомнил события позапрошлого года с загрязнением реки Сейм из-за обстрела россиянами химического предприятия. Тогда столичные специалисты заранее провели работы и внедрили новые технологические процессы на случай попадания химикатов в Десну, но загрязнение до Киева так и не дошло.

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Киевлянам рекомендовали сделать запасы воды и еды

Напомним, Киевская городская государственная администрация призывает жителей столицы заблаговременно подготовиться к возможным перебоям с электро-, водо- и теплоснабжением из-за роста интенсивности российских обстрелов. Несмотря на то, что энергетики и коммунальные службы работают круглосуточно, киевлянам советуют сформировать индивидуальные запасы как минимум на трое суток.

В частности, рекомендуется рассчитать на одного взрослого человека в сутки 3 литра питьевой и 10-12 литров технической воды. Также стоит купить продукты длительного хранения, которые не требуют электроэнергии для приготовления, заранее зарядить павербанки и портативные станции и подготовить фонарики, свечи и батарейки.

Для сохранения тепла в домах рекомендуют уплотнить стыки окон и установить теплоизоляционный материал за батареями. Кроме того, городские власти призывают использовать светоотражательные элементы на одежде и вещах для безопасности на неосвещенных улицах и постоянно следить за официальными сообщениями.

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