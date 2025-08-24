Премьер Канады Карни впервые прибыл в Киев

Марк Карни / © Associated Press

Премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Киев в День Независимости — 24 августа.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

«В этот День Независимости Украины, в этот критический момент в истории страны, Канада усиливает свою поддержку и усилия на пути к справедливому и продолжительному миру в Украине», — написал он.

На вокзале его встретили глава ОФ Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.

«Вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой встретили премьер-министра Канады Марка Карни. В этот особый день — День Независимости Украины — для нас важно чувствовать поддержку друзей. И Канада всегда рядом. Мы ценим помощь и солидарность. Это придает нам силы в борьбе и на пути к общей победе. Вместе мы сильнее», — написал Ермак.

Напомним, Канада вошла в «коалицию желающих», которую возглавляют Франция и Великобритания.

Также известно, что Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на 2 млрд канадских долларов (около $1,5 млрд) и расширила санкции против России. Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с президентом Владимиром Зеленским на саммите G7.