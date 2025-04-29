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- Киев
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Празднование в КГГА: гости пили, гуляли, а затем улеглись спать прямо на полу
Пока тысячи киевлян живут под обстрелами, прячутся в укрытиях и оплакивают потери, в кабинетах власти устраивают «корпоративы».
В Сети публикуют видео с празднования властей Киева. Когда снято это видео — неизвестно.
Однако лидер Офиса трансформации Максим Бахматов сообщил в Telegram, что это кабинет управления туризма КГГА.
Это не первый инцидент, когда должностных лиц КГГА обвиняют в неуместном поведении во время войны. Пока тысячи киевлян живут под обстрелами, прячутся в укрытиях и оплакивают потери, во кабинетах власти устраивают «корпоративы».
Напомним, заместитель Кличко Николай Поворозник организовал пир с шашлыками в День траура по погибшим в результате вражеской атаки на Киев 24 апреля.
На момент публикации официальной реакции от КГГА или мэра не поступало.
Напомним, заместитель Кличко получил подозрение в преступлении.