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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Празднование в КГГА: гости пили, гуляли, а затем улеглись спать прямо на полу

Пока тысячи киевлян живут под обстрелами, прячутся в укрытиях и оплакивают потери, в кабинетах власти устраивают «корпоративы».

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Здание КГГА

Здание КГГА / © УНИАН

В Сети публикуют видео с празднования властей Киева. Когда снято это видео — неизвестно.

Однако лидер Офиса трансформации Максим Бахматов сообщил в Telegram, что это кабинет управления туризма КГГА.

Это не первый инцидент, когда должностных лиц КГГА обвиняют в неуместном поведении во время войны. Пока тысячи киевлян живут под обстрелами, прячутся в укрытиях и оплакивают потери, во кабинетах власти устраивают «корпоративы».

Напомним, заместитель Кличко Николай Поворозник организовал пир с шашлыками в День траура по погибшим в результате вражеской атаки на Киев 24 апреля.

На момент публикации официальной реакции от КГГА или мэра не поступало.

Напомним, заместитель Кличко получил подозрение в преступлении.

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