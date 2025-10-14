ТСН в социальных сетях

Правый берег Киева остался с минимальным давлением воды: какая причина

На одном из берегов Киева минимальное давление воды из-за аварии в энергосистеме.

Вода кран

Вода кран / © Pixabay

В связи с произошедшей в энергосистеме Киева аварийной ситуацией на правом берегу столицы давление водоснабжения временно снижено до минимальных показателей.

Об этом сообщает КГГА.

Все профильные службы задействованы в усиленном режиме.

«После того, как энергетики ликвидируют повреждения, коммунальщики оперативно восстановят водоснабжение потребителям», — отметили в КГГА.

Напомним, эта зима может быть очень тяжелой для Киева, поэтому жителям столицы следует готовиться к возможным осложнениям и подготовить запас воды, теплой одежды и продовольствия. Мэр заверил, что столичные власти делают все необходимое, чтобы избежать блекаута в Киеве.

Ранее 10 октября после атаки РФ в Киеве возник блекаут и проблемы с водоснабжением.

