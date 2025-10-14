- Дата публикации
Правый берег Киева остался с минимальным давлением воды: какая причина
На одном из берегов Киева минимальное давление воды из-за аварии в энергосистеме.
В связи с произошедшей в энергосистеме Киева аварийной ситуацией на правом берегу столицы давление водоснабжения временно снижено до минимальных показателей.
Об этом сообщает КГГА.
Все профильные службы задействованы в усиленном режиме.
«После того, как энергетики ликвидируют повреждения, коммунальщики оперативно восстановят водоснабжение потребителям», — отметили в КГГА.
Напомним, эта зима может быть очень тяжелой для Киева, поэтому жителям столицы следует готовиться к возможным осложнениям и подготовить запас воды, теплой одежды и продовольствия. Мэр заверил, что столичные власти делают все необходимое, чтобы избежать блекаута в Киеве.
Ранее 10 октября после атаки РФ в Киеве возник блекаут и проблемы с водоснабжением.