Мост Патона находится в аварийном состоянии

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Правительство игнорирует аварийное состояние моста Патона — его остановка может иметь национальные последствия.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал директор Института города Александр Сергиенко.

В Киеве сложилась критическая ситуация с мостом Патона, который может оказаться аварийным, предупреждает Сергиенко. Киевавтодор не может потратить на него средства без риска быть обвиненным в нецелевом использовании.

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Инфраструктура моста ослаблена: одна полоса уже перекрыта. Если мост выйдет из строя, это не локальная, а общеукраинская катастрофа. В Киеве на один мост приходится до 600 тысяч жителей — в несколько раз больше, чем в столицах Центральной Европы. Эксперт подчеркивает: ситуация нуждается в немедленном вмешательстве правительства.

Напомним, что мост Патона был открыт еще более 70 лет назад и находится под охраной государства как памятка архитектуры и градостроительства местного значения. По решению Кабмина реставрацией должна заниматься Служба автомобильных дорог Киевской области.

Ранее ТСН.ua писал, что мосты в Киеве могут упасть в любой момент.