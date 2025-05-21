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- Киев
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Правительство игнорирует аварийное состояние моста Патона: его остановка может иметь национальные последствия — эксперт
Если мост выйдет из строя, это будет не локальная, а общеукраинская катастрофа, уверен директор Института города.
Правительство игнорирует аварийное состояние моста Патона — его остановка может иметь национальные последствия.
Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал директор Института города Александр Сергиенко.
В Киеве сложилась критическая ситуация с мостом Патона, который может оказаться аварийным, предупреждает Сергиенко. Киевавтодор не может потратить на него средства без риска быть обвиненным в нецелевом использовании.
Инфраструктура моста ослаблена: одна полоса уже перекрыта. Если мост выйдет из строя, это не локальная, а общеукраинская катастрофа. В Киеве на один мост приходится до 600 тысяч жителей — в несколько раз больше, чем в столицах Центральной Европы. Эксперт подчеркивает: ситуация нуждается в немедленном вмешательстве правительства.
Напомним, что мост Патона был открыт еще более 70 лет назад и находится под охраной государства как памятка архитектуры и градостроительства местного значения. По решению Кабмина реставрацией должна заниматься Служба автомобильных дорог Киевской области.
Ранее ТСН.ua писал, что мосты в Киеве могут упасть в любой момент.