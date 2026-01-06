Голосеевский монастырь УПЦ МП

Реклама

В Киеве при монастыре УПЦ Московского патриархата действует нелегальная школа, которая «зомбирует» украинских детей вражеской пропагандой.

Об этом пишет «Следствие. Инфо».

Судя по кадрам на видео, речь идет о Покровском Голосеевском мужском монастыре УПЦ МП в Голосеевском районе столицы. Еще до полномасштабного вторжения этот монастырь разразился скандалом, потому что там скрывался боевик так называемой «ДНР» из Бразилии Рафаэль Лусварги.

Реклама

По информации издания, в подпольной школе Московского патриархата учащиеся изучают русский язык, который в расписании указан как «славянский», поют советские песни и цитируют наизусть Есенина.

«По-моему, лучше прочесть молитву, чем слушать „хвылыну мовчання“, постоянно петь гимн этот ненормальный», — говорит на русском языке мать школьницы, которая учится в этой школе. Она признает, что с семьей хочет уехать в Россию.

«Этим должны заниматься не просто правоохранительные органы, этим должен заниматься непосредственно СБУ», — отмечает нардеп Владимир Вятрович.

Ранее сообщалось, что в Одесской области священник УПЦ МП не разрешил отпеть погибшего воина в своем храме.