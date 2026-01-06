- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
Поют советские песни и учат Есенина: в Киеве при монастыре УПЦ МП действует нелегальная школа — СМИ
Следствие.Инфо» разоблачило нелегальную школу при Голосеевском монастыре УПЦ МП.
В Киеве при монастыре УПЦ Московского патриархата действует нелегальная школа, которая «зомбирует» украинских детей вражеской пропагандой.
Об этом пишет «Следствие. Инфо».
Судя по кадрам на видео, речь идет о Покровском Голосеевском мужском монастыре УПЦ МП в Голосеевском районе столицы. Еще до полномасштабного вторжения этот монастырь разразился скандалом, потому что там скрывался боевик так называемой «ДНР» из Бразилии Рафаэль Лусварги.
По информации издания, в подпольной школе Московского патриархата учащиеся изучают русский язык, который в расписании указан как «славянский», поют советские песни и цитируют наизусть Есенина.
«По-моему, лучше прочесть молитву, чем слушать „хвылыну мовчання“, постоянно петь гимн этот ненормальный», — говорит на русском языке мать школьницы, которая учится в этой школе. Она признает, что с семьей хочет уехать в Россию.
«Этим должны заниматься не просто правоохранительные органы, этим должен заниматься непосредственно СБУ», — отмечает нардеп Владимир Вятрович.
Ранее сообщалось, что в Одесской области священник УПЦ МП не разрешил отпеть погибшего воина в своем храме.