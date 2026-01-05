- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 463
- Время на прочтение
- 1 мин
Появились новые подробности инцидента с падением 16-летней девушки в яму с кипятком в Киеве
Авария на горячей магистрали Киева произошла из-за халатности чиновника, который не оградил опасный участок и не ограничил доступ людей.
В Киеве на проспекте Лобановского из-за масштабной аварии на теплосети пострадали несколько человек, в частности из-за размытого грунта и кипятка в него провалилась 16-летняя девушка.
Об этом сообщает полиция Киева в Telegram.
«Начальник участка коммунального предприятия, осуществляя руководство аварийно-восстановительными работами, вопреки требованиям правил безопасности, не обеспечил надлежащего и полного ограждения опасной зоны и не ограничил доступ посторонних лиц к аварийному участку», — говорится в сообщении.
Стало известно, что врачи зафиксировали у девушки ожоги 73% поверхности тела, пострадавшую срочно перевезли в Германию для специализированного лечения. Кроме нее, травмы различной степени тяжести получили еще два человека: 12-летний ребенок и 53-летняя женщина.
По действующему законодательству должностному лицу грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве, 2 января, 16-летняя девушка упала в яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплосети на проспекте Лобановского.