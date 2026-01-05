ТСН в социальных сетях

Киев
463
1 мин

Появились новые подробности инцидента с падением 16-летней девушки в яму с кипятком в Киеве

Авария на горячей магистрали Киева произошла из-за халатности чиновника, который не оградил опасный участок и не ограничил доступ людей.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Кипяток

Кипяток / © Полиция Киева

В Киеве на проспекте Лобановского из-за масштабной аварии на теплосети пострадали несколько человек, в частности из-за размытого грунта и кипятка в него провалилась 16-летняя девушка.

Об этом сообщает полиция Киева в Telegram.

«Начальник участка коммунального предприятия, осуществляя руководство аварийно-восстановительными работами, вопреки требованиям правил безопасности, не обеспечил надлежащего и полного ограждения опасной зоны и не ограничил доступ посторонних лиц к аварийному участку», — говорится в сообщении.

Начальник участка коммунального предприятия / © Полиция Киева

Начальник участка коммунального предприятия / © Полиция Киева

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

Стало известно, что врачи зафиксировали у девушки ожоги 73% поверхности тела, пострадавшую срочно перевезли в Германию для специализированного лечения. Кроме нее, травмы различной степени тяжести получили еще два человека: 12-летний ребенок и 53-летняя женщина.

По действующему законодательству должностному лицу грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве, 2 января, 16-летняя девушка упала в яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплосети на проспекте Лобановского.

