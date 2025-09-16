Повторный удар по спасателям на Киевщине: в ГСЧС рассказали подробности

Ликвидация последствий атаки на Киевщину

Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала подробности о повторном ударе по спасателям и большом пожаре на складах в Киевской области.

Об этом Рубан сообщила в эфире телемарафона.

«Спасатели все целые, поскольку были отведены на безопасное расстояние. Это уже третья локация, оказавшаяся сегодня под ударами, под вражескими обстрелами», — отметила она.

Рубан уточнила, что уже ночью враг атаковал Фастовский район. Два пожара уже полностью ликвидированы. В настоящее время на ликвидации третьего пожара работает более 200 человек. Также задействована робототехника, тяжелая инженерная техника и работает авиация. Ликвидация пожара продолжается.

«Поскольку площадь пожара очень велика, поэтому авиация практически сейчас работает, делает очень большую часть работы. Именно с вертолетом проводится ликвидация. И большая площадь — вода заливается внутрь, поэтому ликвидация очень ускорилась. Ну есть здесь не только химикаты, а также красочные изделия. Здесь хранится очень много горючих изделий», — объяснила пресс-секретарь ГСЧС Киевщины.

Напомним, российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками в ночь на 16 сентября. В Фастовском районе повреждены четыре частных дома, склад, 14 грузовых и девять легковых автомобилей.