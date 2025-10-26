Поврежденные жилые дома, пожары и погибшие: последствия атаки по Киеву, фото

Последствия атаки

Ночью, 26 октября, российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками типа «Шахед», в результате чего в столице повреждены жилые дома и много пострадавших. Также есть жертвы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Последствия вражеской атаки на столицу:

В Деснянском районе

По предварительной информации, погибли три человека и 27 пострадали (из них 6 детей).

Обломки упали на 9-этажный жилой дом на уровне 2-го этажа. Произошло возгорание нескольких квартир и распространение пожара на балконы от 4 до 7 этажей. Пожар уже ликвидирован. Продолжаются работы по разбору конструкций.

Также повреждены окна и двери квартир в 9-этажном жилом. Частично поврежден фасад и перекрытие между 6 и 8 этажами. Спасли 5 человек. Продолжается разбор конструкций.

В Оболонском районе

Обломки БпЛА упали на 16-этажный жилой дом. Поврежденная квартира. Пожаров и разрушений конструкций нет.

Накануне ночью, 25 октября, ВС РФ атаковали столицу баллистическими ракетами, из-за чего в Киеве прогремели мощные взрывы и начались пожары. Двое погибших.