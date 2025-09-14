Повреждения железной дороги в Киевской области: появились кадры последствий

Последствия повреждения железной дороги

Ночью 14 сентября произошло повреждение железной дороги в Киевской области из-за чрезвычайной ситуации. В Сети возникли последствия.

Кадры опубликовало «Общественное».

Дата публикации 11:28, 14.09.25

На месте продолжают работу соответствующие службы. Ожидаем детали.

Что произошло на железной дороге

Как сообщило «Общественное» со ссылкой на Генштаб, ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. К счастью, личный состав не пострадал.

«Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона — отцеплены», — добавляется в сообщении.

Ликвидация последствий детонации продолжается. Причина установит расследование и служебная проверка.

Как стало известно ранее, повреждение железной дороги произошло в Фастовском районе Киевской области. Заметим, что причиной не обстрел, а чрезвычайная ситуация. Продолжаются восстановительные работы.

Часть пассажиров эвакуированного поезда доставили на автобусах, другим организовали пересадку на поезд. Кроме того, трем женщинам была оказана психологическая помощь.

Напомним, из-за ЧС в Киевской области поезда двигаются с коррекцией в графике. Известно о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов.

«ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия в Киевской области и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам», — говорится в сообщении.

Детальнее о движении поездов — в материале.