Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
- 493
Время на прочтение
- 1 мин
Повреждения железной дороги в Киевской области: появились кадры последствий
Из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области продолжаются работы на железной дороге.
Ночью 14 сентября произошло повреждение железной дороги в Киевской области из-за чрезвычайной ситуации. В Сети возникли последствия.
Кадры опубликовало «Общественное».
На месте продолжают работу соответствующие службы. Ожидаем детали.
Что произошло на железной дороге
Как сообщило «Общественное» со ссылкой на Генштаб, ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. К счастью, личный состав не пострадал.
«Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона — отцеплены», — добавляется в сообщении.
Ликвидация последствий детонации продолжается. Причина установит расследование и служебная проверка.
Как стало известно ранее, повреждение железной дороги произошло в Фастовском районе Киевской области. Заметим, что причиной не обстрел, а чрезвычайная ситуация. Продолжаются восстановительные работы.
Часть пассажиров эвакуированного поезда доставили на автобусах, другим организовали пересадку на поезд. Кроме того, трем женщинам была оказана психологическая помощь.
Напомним, из-за ЧС в Киевской области поезда двигаются с коррекцией в графике. Известно о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов.
«ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия в Киевской области и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам», — говорится в сообщении.
Детальнее о движении поездов — в материале.