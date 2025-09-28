ТСН в социальных сетях

Повреждение в нескольких районах Киева из-за обломков дронов: есть пострадавшие

В Киеве в результате вражеской атаки зафиксировано разрушение жилищной инфраструктуры и ранение людей.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

На утро 28 сентября 2025 года в Соломенском, Голосеевском районах столицы зафиксированы повреждения жилищной инфраструктуры обломками вражеских беспилотников.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Также предварительно известно о падении обломков на открытую территорию в Святошинском районе. В Соломенском районе вражеская атака повредила жилой дом, после чего произошло возгорание. На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы.

По предварительным данным, двое пострадавших — в Соломенском и Святошинском районах, один из них госпитализирован.

Власти призывают жителей столицы оставаться в безопасных местах, ведь опасность все еще сохраняется.

