Посреди Киева горожане заметили двух лосей: появилось видео

Лось / © pixabay.com

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Посреди Киева горожане заметили двух лосей.

Киевские паблики показали видео променад величественных животных в столице.

Одного из лосей прохожие встретили на улицах Подола.

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В зоопарке отметили, что животных беспокоить не нужно и объяснили почему.

Дата публикации 10:33, 19.06.25 Количество просмотров 4 Посреди Киева свободно разгуливают лоси

«Не нужно трогать животное — пусть бегает себе. Его не нужно трогать и люди должны это знать. Лоси занесены в Красную книгу Украины. Сейчас идет миграция этих животных», — об этом в комментарии ТСН.ua ранее рассказывал гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.