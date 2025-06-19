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- Киев
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Посреди Киева горожане заметили двух лосей: появилось видео
В зоопарке отмечают, что лосей беспокоить не нужно, поскольку сейчас идет миграция этих животных.
Посреди Киева горожане заметили двух лосей.
Киевские паблики показали видео променад величественных животных в столице.
Одного из лосей прохожие встретили на улицах Подола.
В зоопарке отметили, что животных беспокоить не нужно и объяснили почему.
«Не нужно трогать животное — пусть бегает себе. Его не нужно трогать и люди должны это знать. Лоси занесены в Красную книгу Украины. Сейчас идет миграция этих животных», — об этом в комментарии ТСН.ua ранее рассказывал гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.