Посольство США отреагировало на масштабный обстрел Киева минувшей ночью

Последствия атаки в Киев 17 июня. / © Associated Press

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Посольство США в Украине назвало массированный удар РФ по Киеву "бессмысленным нападением", противоречащим призыву американского президента Дональда Трампа закончить войну.

Об этом говорится в сообщении дипведомства в соцсети Х.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Это бессмысленное нападение противоречит призыву президента Трампа остановить убийства и положить конец войне", - подчеркивают в посольстве.

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Заметим, что накануне ночью в результате удара РФ погиб гражданин США. Однако посольство отреагировало на атаку спустя сутки после российского обстрела. Так, в День траура в память жертв атаки ведомство выразило соболезнования семьям погибших.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп необычно отреагировал на массированный удар РФ по Киеву. Когда журналист спросил его, что может сказать об атаке, он удивился и спросил, когда это произошло.

Между тем, в Госдепе подтвердили смерть гражданина США во время российской воздушной атаки 17 июня. Там подчеркнули, что Вашингтон осуждает ночное нападение на Киев.

Отметим, по состоянию на 11.00 18 июня известно уже о 19 погибших жителях многоэтажки в Соломенском районе столицы. Спасательные работы продолжаются. Всего в Киеве погибли по меньшей мере 24 человека.

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Дата публикации 09:53, 18.06.25 Количество просмотров 18 Были в укрытии, но вернулись в квартиру... Что известно о жертвах ракетного удара по Соломенке