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Последствия вражеской атаки на Киев: сколько раненых остаются в больницах
Состояние шести пострадавших медики оценивают как тяжелое.
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 6 июня погибли три человека, еще более 20 человек получили травмы разной степени тяжести. По состоянию на утро 8 июня 18 пострадавших находятся на стационарном лечении.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«На сегодняшнее утро в стационарах больниц находятся 18 пострадавших в результате атаки врага на столицу в ночь на 6 июня. Шесть из них — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 6 июня в Киеве во время комбинированной атаки баллистикой и ударными БПЛА повреждения получили три автомобиля скорой помощи, которые выезжали на места вызовов. Автомобили иссечены обломками и стеклом.
Также российские обстрелы уничтожили уникальное историческое здание в столице. 130-летний дом основателя Киевского чугунолитейного завода, предпринимателя Якова Гретера, стал одной из жертв агрессии.