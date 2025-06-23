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- Киев
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Последствия вражеского удара возле метро "Святошин" в Киеве: появилось видео
В Святошинском районе повреждена остановка прямо у метро, частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин».
В Святошинском районе Киева из-за российской атаки повреждена остановка прямо у метро.
Об этом сообщает «Радио Свобода» в Telegram.
Частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин». В настоящее время временно прекращена работа одного из выходов со станции — в направлении Чернобыевской площади (Героев Бреста), ведущей к мосту.
Несмотря на повреждения, общий график работы станции не изменен — метро продолжает работать в обычном режиме.
Также перекрыто движение транспорта вблизи станции метрополитена «Святошин» и ул. Ивана Выговского.
Как известно, от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.
Сейчас есть данные о шести погибших и 25 пострадавших, это в том числе четверо детей. Восемь пострадавших — в Соломенском районе, 17 — в Шевченковском.
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