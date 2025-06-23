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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Последствия вражеского удара возле метро "Святошин" в Киеве: появилось видео

В Святошинском районе повреждена остановка прямо у метро, частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин».

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Разрушенная российским ударом остановка возле метро «Святошин»

Разрушенная российским ударом остановка возле метро «Святошин» / © скриншот с видео

В Святошинском районе Киева из-за российской атаки повреждена остановка прямо у метро.

Об этом сообщает «Радио Свобода» в Telegram.

Частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин». В настоящее время временно прекращена работа одного из выходов со станции — в направлении Чернобыевской площади (Героев Бреста), ведущей к мосту.

Несмотря на повреждения, общий график работы станции не изменен — метро продолжает работать в обычном режиме.

Разрушенная российским ударом остановка возле метро «Святошин» / © скриншот с видео

Разрушенная российским ударом остановка возле метро «Святошин» / © скриншот с видео

Также перекрыто движение транспорта вблизи станции метрополитена «Святошин» и ул. Ивана Выговского.

Как известно, от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

Сейчас есть данные о шести погибших и 25 пострадавших, это в том числе четверо детей. Восемь пострадавших — в Соломенском районе, 17 — в Шевченковском.

Все детали о ночной атаке по Киеву и области читайте в материале: Массированная атака по Киеву и области: все, что известно о шокирующих последствиях на данный момент.

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