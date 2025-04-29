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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Последствия российской атаки по Киеву: новые подробности (фото)

Россияне атаковали Деснянский район столицы.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия атаки РФ на Киев 29 апреля

Последствия атаки РФ на Киев 29 апреля / © Суспільне

Россия продолжает терроризировать украинские города. 29 апреля Киев подвергся очередной атаке.

О последствиях обстрела сообщает КИЕВ24.

Армия РФ атаковала Деснянский район столицы, в результате вражеского удара горело здание базы отдыха и автомобили. Также стало известно, что пострадал один человек.

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 24 апреля 2025 года Киев подвергся массированной ракетно-дроновой атаке со стороны России. В результате обстрела погибли 13 человек, еще 63 получили ранения разной степени тяжести.

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