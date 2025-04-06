Последствия российской атаки на Киев: разрушен офис одного из телеканалов

Корреспондентка телеканала FREEДОМ Лариса Петрук / © скриншот с видео

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Сегодня, 6 апреля, Россия нанесла очередной удар по столице Украины — Киеву. В результате серьезно пострадал бизнес-центр, где размещался телеканал FREEДОМ. Удар привел к выбитым окнам и значительным разрушениям на трех верхних этажах.

Об этом говорится в сюжете телеканала.

«Да действительно наш телеканал, наше предприятие уже второй раз пострадало от удара российской террористической армии. Помню, что 12 февраля этого года уже, скажем так, прилетало у нашего офиса. Тогда наш дом пострадал, окна были выбиты», — рассказала корреспондент телеканала Лариса Петрук.

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По ее словам, никто из работников телеканала не пострадал при обстреле. Однако сегодня ночью российская армия снова нанесла удар по Киеву, выпустив ракеты Х-101, калибры и «шахеды». Офис, где находился телеканал, пострадал — верхние этажи здания были разрушены.

«Нам не позволили подойти поближе к дому, чтобы показать вам то, во что превратил российский обстрел этот офис сегодня ночью. Однако я думаю, что позже вы все это видео увидите. Хочу вспомнить, что сегодня под ударом российских ракет находились не только Киев, но и Уманский район», — сказала она.

Напомним, 6 апреля 2025 года Киев стал жертвой нового ракетного удара, во время которого в результате взрывов загорелись здания в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах. Есть пострадавшие посреди мирного населения.