Последствия российского удара по Киеву 31 июля: одна погибшая и 27 раненых (фото)

Атака на Киев / © Игорь Клименко

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Атака по Киеву 31 июля. Россия продолжает прицельно избивать по мирным людям.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Сегодня ночью враг атаковал столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Всего по Киеву по состоянию на 6:30 – 1 погибший человек и более 20 ранены. Среди травмированных - трое ехавших по вызову полицейских. Двое раненых спасли из-под завалов.

Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд.

Нахожусь на месте проведения поисково-спасательных работ. Привлечены силы ГСЧС и полиции.

Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группа документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления РФ.

Прошу жителей отнестись с пониманием к введенным ограничениям в зоне поражения. Это вопросы безопасности и эффективной работы всех служб.

Держим строй. Помогаем друг другу.

Уточнение:

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Уже 27 пострадавших в столице. 17 из них медики были госпитализированы. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

К сожалению, есть первая жертва. Спасатели деблокировали тело женщины.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.