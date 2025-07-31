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- Киев
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Последствия российского удара по Киеву 31 июля: одна погибшая и 27 раненых (фото)
Ночью Россия нанесла по Киеву массированный удар ракетами и дронами, разрушив жилой дом и ранив более 20 человек.
Атака по Киеву 31 июля. Россия продолжает прицельно избивать по мирным людям.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Сегодня ночью враг атаковал столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Всего по Киеву по состоянию на 6:30 – 1 погибший человек и более 20 ранены. Среди травмированных - трое ехавших по вызову полицейских. Двое раненых спасли из-под завалов.
Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд.
Нахожусь на месте проведения поисково-спасательных работ. Привлечены силы ГСЧС и полиции.
Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группа документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления РФ.
Прошу жителей отнестись с пониманием к введенным ограничениям в зоне поражения. Это вопросы безопасности и эффективной работы всех служб.
Держим строй. Помогаем друг другу.
Уточнение:
Уже 27 пострадавших в столице. 17 из них медики были госпитализированы. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
К сожалению, есть первая жертва. Спасатели деблокировали тело женщины.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.