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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Последствия обстрела Киева: бариста рассказал, как он приходит в себя после "прилета"

Несмотря на пятый обстрел, кафе в Киеве открылось раньше обычного.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Бариста Денис варит кофе после ночных обстрелов Киева

Бариста Денис варит кофе после ночных обстрелов Киева / © ТСН

После ночного массированного удара России по Киеву, унесшего жизни по меньшей мере 9 человек и травмировавшего 63, город медленно приходит в себя. Среди пострадавших — 6 детей, а 42 человека госпитализировали в больницы.

Подробности сообщает ТСН.ua.

На одной из улиц столицы, где ударной волной повредило окна кофейни уже в пятый раз, новый день начинается с ароматного кофе. Живущий в соседнем доме бариста Денис собственноручно убрал разбитое стекло и открыл кофейню даже раньше обычного времени.

На фасаде заведения — табличка с надписью, что окна меняли уже четыре раза. На этот раз — пятая. Но команда не сдается.

«Пожалуйста, надейтесь, что все будет хорошо», — говорит Денис. Для него это не просто кофе, а способ поддержать себя, соседей и каждого, кто заходит в кафе в эти сложные дни.

Напомним, жительница Киева Надежда рассказала о пережитой российской атаке в ночь на 24 апреля.

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