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- Киев
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Последствия обстрела Киева: бариста рассказал, как он приходит в себя после "прилета"
Несмотря на пятый обстрел, кафе в Киеве открылось раньше обычного.
После ночного массированного удара России по Киеву, унесшего жизни по меньшей мере 9 человек и травмировавшего 63, город медленно приходит в себя. Среди пострадавших — 6 детей, а 42 человека госпитализировали в больницы.
Подробности сообщает ТСН.ua.
На одной из улиц столицы, где ударной волной повредило окна кофейни уже в пятый раз, новый день начинается с ароматного кофе. Живущий в соседнем доме бариста Денис собственноручно убрал разбитое стекло и открыл кофейню даже раньше обычного времени.
На фасаде заведения — табличка с надписью, что окна меняли уже четыре раза. На этот раз — пятая. Но команда не сдается.
«Пожалуйста, надейтесь, что все будет хорошо», — говорит Денис. Для него это не просто кофе, а способ поддержать себя, соседей и каждого, кто заходит в кафе в эти сложные дни.
Напомним, жительница Киева Надежда рассказала о пережитой российской атаке в ночь на 24 апреля.