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Последствия ночной атаки РФ по Киевщине: есть погибшие и пострадавшие, разрушены дома и предприятие (фото)
Разрушена гостиница, в которой располагалось медучреждение: 67-летняя женщина от полученных травм погибла, пять человек госпитализированы, среди которых двое работников ГСЧС. Еще двум гражданам оказана медицинская помощь на месте.
В ночь на понедельник, 23 июня, кафиры в очередной раз нанесли удары по территории Киевской области. Один человек погиб, еще семь человек пострадали, среди которых двое спасателей.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Telegram и обнародовала фото разрушений.
По состоянию на 7:40 в Белоцерковском районе повреждены четыре частных, многоквартирных дома и предприятие.
«Кроме того, разрушено здание гостиницы, в которой располагалось медицинское учреждение. К сожалению, 67-летняя женщина от полученных травм погибла. Также пять человек госпитализированы, среди которых двое работников ГСЧС. Еще двум гражданам оказана медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении.
На Бучанщине повреждения получили четыре частных дома и четыре автомобиля.
Также в Бориспольском районе повреждено предприятие и двухэтажное здание.
По фактам военных преступлений следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в ночь на понедельник, 23 июня, российская армия атаковала Киев «Шахедами» и баллистикой. Пожар и разрушения зафиксированы в нескольких районах города. В столице по меньшей мере шесть человек погибли, еще 19 — пострадали.