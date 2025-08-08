ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2429
Время на прочтение
1 мин

Последствия ночной атаки РФ по Бучи: поврежден детский садик

Спасатели, коммунальные службы, полиция — на месте. Людям помогают сразу.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Российские дроны атаковали Бучу

Российские дроны атаковали Бучу

В ночь на 8 августа Россия атаковала дронами Киевскую область, в том числе город Бучу и Бучанский район.

О последствиях атаки по региону сообщил Бучанский городской совет в Telegram.

«Российская ночная атака по Буче. Семь частных домов и детский садик получили повреждения. Главное — все живы», — сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Спасатели, коммунальные службы, полиция — на месте. Людям помогают сразу.

«Россия снова показала, что она чистое зло. Терроризирует гражданских людей, потому что другого не умеет», — резюмировал бучанский городской голова.

Напомним, в результате вражеской атаки на Киевщине травмированы три женщины — 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения незначительные.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie