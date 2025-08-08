Последствия ночной атаки РФ по Бучи: поврежден детский садик

Российские дроны атаковали Бучу

В ночь на 8 августа Россия атаковала дронами Киевскую область, в том числе город Бучу и Бучанский район.

О последствиях атаки по региону сообщил Бучанский городской совет в Telegram.

«Российская ночная атака по Буче. Семь частных домов и детский садик получили повреждения. Главное — все живы», — сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Спасатели, коммунальные службы, полиция — на месте. Людям помогают сразу.

«Россия снова показала, что она чистое зло. Терроризирует гражданских людей, потому что другого не умеет», — резюмировал бучанский городской голова.

Напомним, в результате вражеской атаки на Киевщине травмированы три женщины — 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения незначительные.