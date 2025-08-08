- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2429
- Время на прочтение
- 1 мин
Последствия ночной атаки РФ по Бучи: поврежден детский садик
Спасатели, коммунальные службы, полиция — на месте. Людям помогают сразу.
В ночь на 8 августа Россия атаковала дронами Киевскую область, в том числе город Бучу и Бучанский район.
О последствиях атаки по региону сообщил Бучанский городской совет в Telegram.
«Российская ночная атака по Буче. Семь частных домов и детский садик получили повреждения. Главное — все живы», — сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.
Спасатели, коммунальные службы, полиция — на месте. Людям помогают сразу.
«Россия снова показала, что она чистое зло. Терроризирует гражданских людей, потому что другого не умеет», — резюмировал бучанский городской голова.
Напомним, в результате вражеской атаки на Киевщине травмированы три женщины — 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения незначительные.