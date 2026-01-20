Последствия массированного удара по Киеву: где сейчас самая сложная ситуация

Атака на Киев / © Полиция Киева

После очередного массированного удара РФ по Киеву больше всего пострадали системы жизнеобеспечения в Деснянском и Печерском районах столицы. Имеются проблемы со светом, теплом и водой.

Об этом в эфире «Новости Live» сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

По ее словам, атака снова была прицельно направлена по критической инфраструктуре города. По состоянию на данный момент ситуация с коммуникациями в районах Киева остается сложной. Энергетики вырабатывают.

В Деснянском районе почти 100% жилых домов остались без тепла и электроэнергии. В Печерском районе практически полностью отсутствует холодное водоснабжение, также фиксируются перебои со светом», — детализировала пресс-секретарь.

В Голосеевском, Дарницком и Соломенском районах без теплоснабжения находятся около 40% потребителей.

Из-за сильных морозов и длительного отсутствия коммуникаций в части домов принято решение о сливе систем теплоснабжения. Это необходимо во избежание массового замерзания труб и аварий.

«Один человек пострадал в Днепровском районе. Она находится в больнице. Это после удара по нежилой застройке и складским помещениям. Надеемся на скорейшее выздоровление», — подчеркнула Поп.

В Киеве активно разворачивают пункты обогрева ГСЧС и пункты несокрушимости. Всего в столице уже работает более 1300 пунктов несокрушимости, дополнительно работает около 100 пунктов обогрева. В помощь жителям города также привлекается ответственный бизнес.

Как мы писали, во вторник, 20 января, армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву, нанеся значительные последствия.

Известно, что без теплоснабжения осталось 5635 многоэтажек. До 80% из них тепло только подали после предварительной массированной атаки 9 января. По состоянию на вечер 19 января 16 домов в городе оставались без тепла вследствие предыдущих разрушений.

Без водоснабжения остался без воды. Все службы работают, чтобы стабилизировать систему и вернуть ее в квартиры киевлян.