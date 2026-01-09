- Дата публикации
Последствия комбинированной вражеской атаки на Киев: повреждены дома и инфраструктура, погибли и пострадали.
В результате комбинированной вражеской атаки на Киев по состоянию на 04:40 повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, погибли четыре человека, еще 19 — пострадали.
Последствия комбинированной вражеской атаки на Киев по состоянию на 04.40: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Пока известно о 4 погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте.
Среди погибших один медик. Четверо медработников пострадали.
Есть повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением и водой.
В Дарницком районе во дворе жилого дома произошло падение БПЛА. Частично поврежден одноэтажный магазин рядом и остекление окон рядом расположенного девятиэтажного жилого дома.
Также вследствие попадания обломков
БПЛА, произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.
В Деснянском районе в результате попадания БпЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде.
Кроме того, в Деснянском районе повреждения получили территория торгового центра и санатория.
В Днепровском районе обломки БпЛА рухнули на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков
БПЛА возгорание произошло в 16-этажном и девятиэтажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и у трамвайного депо.
В Печерском районе в результате падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.
На всех локациях работают аварийно-спасательные бригады.
