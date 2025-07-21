Россия атаковала Киевщину дронами и ракетами / © iStock

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Всю ночь враг атаковал Киевщину комбинированной дронами и ракетами.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

Отмечается, что пострадавших у населения нет.

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Последствия вражеской атаки фиксируются в двух районах области:

в Вышгородском районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль;

в Фастовском районе повреждены три частных дома, два автомобиля и складские помещения одного из предприятий.

Последствия комбинированной атаки на Киевскую область в ночь на 21 июля / © Полиция Киевской области

Последствия комбинированной атаки на Киевскую область в ночь на 21 июля / © Полиция Киевской области

Последствия комбинированной атаки на Киевскую область в ночь на 21 июля / © Полиция Киевской области

«Спасибо нашим охотникам из „Чистое небо“. Благодаря их работе было перехвачено более полутора десятков вражеских БПЛА.

Глава КОВА подчеркнул, что всем людям, чья собственность пострадала, будет предоставлена необходимая помощь. «Уже работаем над этим с местными властями и нашими партнерами», — подытожил Калашник.

Напомним, во время ночной атаки по Украине 21 июля российские войска применяли 450 дронов и ракет. Силы ПВО сбили часть целей, но зафиксировано и попадание 23 беспилотников в трех локациях.

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