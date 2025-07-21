- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 794
- Время на прочтение
- 1 мин
Последствия комбинированной атаки на Киевщину: повреждены дома, автомобили и склады — фото
В Вышгородском районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль, в Фастовском районе повреждены три частных дома, два автомобиля и складские помещения одного из предприятий.
Всю ночь враг атаковал Киевщину комбинированной дронами и ракетами.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
Отмечается, что пострадавших у населения нет.
Последствия вражеской атаки фиксируются в двух районах области:
в Вышгородском районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль;
в Фастовском районе повреждены три частных дома, два автомобиля и складские помещения одного из предприятий.
«Спасибо нашим охотникам из „Чистое небо“. Благодаря их работе было перехвачено более полутора десятков вражеских БПЛА.
Глава КОВА подчеркнул, что всем людям, чья собственность пострадала, будет предоставлена необходимая помощь. «Уже работаем над этим с местными властями и нашими партнерами», — подытожил Калашник.
Напомним, во время ночной атаки по Украине 21 июля российские войска применяли 450 дронов и ракет. Силы ПВО сбили часть целей, но зафиксировано и попадание 23 беспилотников в трех локациях.