ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
597
Время на прочтение
1 мин

Последствия атаки РФ на Киев: пожары, поврежденные дома и 7 пострадавших

В Киеве до сих пор объявлена воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников, в нескольких районах зафиксировано падение обломков, есть пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Стали известны последствия атаки на Киев по состоянию на 4.10 4 июля 2025 года.

Об этом в социальных сетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

  • В Днепровском районе обломки БПЛА рухнули во дворе жилых домов и на территории учебного заведения. Без горения.

  • В Соломенском - падение обломков на нежилую застройку. А также на территории гаражного кооператива. Там пожар. Также в этом районе горели складские помещения. Но было возгорание в административном здании.

  • В Святошинском районе обломки вражеского БпЛА упали на территорию складских помещений, в результате чего возник пожар. Также падение обломков произошло во дворе 16-этажного жилого дома, горят автомобили. В частном секторе возник пожар в результате падения обломков.

  • В Дарницком районе обломки рухнули в нескольких местах на открытой территории. Без детонации и пожара.

  • В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом (введенный в эксплуатацию, но не заселенный жителями). Пожар произошел на первом этаже дома. Также пожар в частном секторе.

  • Информацию уточняем и проверяем.

  • Угроза БПЛА и ракетная опасность для столицы остается! Находитесь в укрытиях!

  • Предварительно в результате атаки в столице пострадали 7 человек.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.

  • Всех из них госпитализировали медики.

Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie