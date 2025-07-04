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- Киев
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Последствия атаки РФ на Киев: пожары, поврежденные дома и 7 пострадавших
В Киеве до сих пор объявлена воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников, в нескольких районах зафиксировано падение обломков, есть пострадавшие.
Стали известны последствия атаки на Киев по состоянию на 4.10 4 июля 2025 года.
Об этом в социальных сетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
В Днепровском районе обломки БПЛА рухнули во дворе жилых домов и на территории учебного заведения. Без горения.
В Соломенском - падение обломков на нежилую застройку. А также на территории гаражного кооператива. Там пожар. Также в этом районе горели складские помещения. Но было возгорание в административном здании.
В Святошинском районе обломки вражеского БпЛА упали на территорию складских помещений, в результате чего возник пожар. Также падение обломков произошло во дворе 16-этажного жилого дома, горят автомобили. В частном секторе возник пожар в результате падения обломков.
В Дарницком районе обломки рухнули в нескольких местах на открытой территории. Без детонации и пожара.
В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом (введенный в эксплуатацию, но не заселенный жителями). Пожар произошел на первом этаже дома. Также пожар в частном секторе.
Информацию уточняем и проверяем.
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Предварительно в результате атаки в столице пострадали 7 человек.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.
Всех из них госпитализировали медики.
Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар