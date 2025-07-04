Последствия атаки РФ на Киев: пожары, поврежденные дома и 7 пострадавших

Стали известны последствия атаки на Киев по состоянию на 4.10 4 июля 2025 года.

Об этом в социальных сетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

В Днепровском районе обломки БПЛА рухнули во дворе жилых домов и на территории учебного заведения. Без горения.

В Соломенском - падение обломков на нежилую застройку. А также на территории гаражного кооператива. Там пожар. Также в этом районе горели складские помещения. Но было возгорание в административном здании.

В Святошинском районе обломки вражеского БпЛА упали на территорию складских помещений, в результате чего возник пожар. Также падение обломков произошло во дворе 16-этажного жилого дома, горят автомобили. В частном секторе возник пожар в результате падения обломков.

В Дарницком районе обломки рухнули в нескольких местах на открытой территории. Без детонации и пожара.

В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом (введенный в эксплуатацию, но не заселенный жителями). Пожар произошел на первом этаже дома. Также пожар в частном секторе.

Информацию уточняем и проверяем.

Угроза БПЛА и ракетная опасность для столицы остается! Находитесь в укрытиях!