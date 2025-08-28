Последствия атаки РФ на Киев: под завалами остаются люди (фото)

Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа / © Игорь Клименко

В Киеве после удара РФ из-под завалов удалось достать в живых трех человек. Есть высокая вероятность того, что под руинами еще остаются люди.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

«Титанические усилия сейчас прилагают спасатели ГСЧС на местах попаданий в Киеве. Известно не менее четырех погибших. Достали и фрагменты тел — впереди еще сложная идентификация. Около 30 человек ранены», — отметил он.

На одной из локаций работает новый специальный мобильный отряд ГСЧС «Дельта».

Вовлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы быстрее работать спасатели.

Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа / © Игорь Клименко

Всего по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.

Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрела.

Напомним, сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.