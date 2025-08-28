- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1804
- Время на прочтение
- 1 мин
Последствия атаки РФ на Киев: под завалами остаются люди (фото)
В Киеве известно по меньшей мере о четырех погибших. Достали и фрагменты тел — впереди еще сложная идентификация. Около 30 человек ранены.
В Киеве после удара РФ из-под завалов удалось достать в живых трех человек. Есть высокая вероятность того, что под руинами еще остаются люди.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.
«Титанические усилия сейчас прилагают спасатели ГСЧС на местах попаданий в Киеве. Известно не менее четырех погибших. Достали и фрагменты тел — впереди еще сложная идентификация. Около 30 человек ранены», — отметил он.
На одной из локаций работает новый специальный мобильный отряд ГСЧС «Дельта».
Вовлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы быстрее работать спасатели.
Всего по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.
Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрела.
Напомним, сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.