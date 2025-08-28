ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1804
Время на прочтение
1 мин

Последствия атаки РФ на Киев: под завалами остаются люди (фото)

В Киеве известно по меньшей мере о четырех погибших. Достали и фрагменты тел — впереди еще сложная идентификация. Около 30 человек ранены.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа

Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа / © Игорь Клименко

В Киеве после удара РФ из-под завалов удалось достать в живых трех человек. Есть высокая вероятность того, что под руинами еще остаются люди.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

«Титанические усилия сейчас прилагают спасатели ГСЧС на местах попаданий в Киеве. Известно не менее четырех погибших. Достали и фрагменты тел — впереди еще сложная идентификация. Около 30 человек ранены», — отметил он.

На одной из локаций работает новый специальный мобильный отряд ГСЧС «Дельта».

Вовлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы быстрее работать спасатели.

Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа / © Игорь Клименко

Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа / © Игорь Клименко

Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа / © Игорь Клименко

Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа / © Игорь Клименко

Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа / © Игорь Клименко

Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа / © Игорь Клименко

Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа / © Игорь Клименко

Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа / © Игорь Клименко

Всего по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.

Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрела.

Напомним, сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Дата публикации
Количество просмотров
1804
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie