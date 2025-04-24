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- Киев
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Последствия атаки РФ на Киев: есть погибшие и более 50 людей получили ранения
Враг мощно атаковал Киев дронами и ракетами.
В Киеве количество погибших в результате вражеской атаки возросло до двух человек.
Об этом в социальных сетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
54 человека пострадали. 38 из них, в том числе 6 детей, медики были госпитализированы. Другим оказали помощь на месте.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.
Соблюдайте меры предосторожности.
Напомним, Харьков тоже подвергся ракетным ударам и атакам дронами.