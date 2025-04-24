ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
3715
Время на прочтение
1 мин

Последствия атаки РФ на Киев: есть погибшие и более 50 людей получили ранения

Враг мощно атаковал Киев дронами и ракетами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Вражеская атака на Украину

Вражеская атака на Украину / © ТСН.ua

В Киеве количество погибших в результате вражеской атаки возросло до двух человек.

Об этом в социальных сетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

54 человека пострадали. 38 из них, в том числе 6 детей, медики были госпитализированы. Другим оказали помощь на месте.

  • Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

  • Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

  • Соблюдайте меры предосторожности.

Напомним, Харьков тоже подвергся ракетным ударам и атакам дронами.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie