Последствия атаки РФ на Киев: есть погибшие и более 50 людей получили ранения

Вражеская атака на Украину / © ТСН.ua

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В Киеве количество погибших в результате вражеской атаки возросло до двух человек.

Об этом в социальных сетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

54 человека пострадали. 38 из них, в том числе 6 детей, медики были госпитализированы. Другим оказали помощь на месте.

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Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

Соблюдайте меры предосторожности.

Напомним, Харьков тоже подвергся ракетным ударам и атакам дронами.