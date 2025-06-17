Последствия атаки на Киев: Кличко показал еще один поврежденный дом

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне поврежденной пятиэтажки в Соломенском районе / © скриншот с видео

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После ночной атаки на Киев 17 июня мэр Виталий Кличко опубликовал видео с еще одним поврежденным жилым домом в Соломенском районе столицы.

Свой ролик городской головы выложил в Сети.

Кличко записал видеообращение с места удара по пятиэтажке в Соломенском районе.

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«Еще один дом, Соломенский район. Так выглядят последствия вражеской атаки. Поврежденные здания. Сейчас получаем всю информацию. Пожалуйста, обращайтесь в штабы, которые развернуты для оказания помощи. Собираем всю информацию и будем делать все для того, чтобы быстро помочь каждому», — сказал мэр Киева в видеообращении.

Дата публикации 09:41, 17.06.25 Количество просмотров 10 Кличко показал поврежденную пятиэтажку в Киеве

Напомним, в ночь на 17 июня российская армия устроила по Украине массированную ракетно-дроновую атаку. В частности, враг ударил по Киеву, Одессе и Запорожью. Больше всего досталось столице: в частности, там был разрушен целый подъезд девятиэтажки в Соломенском районе, есть погибшие и десятки пострадавших. Спасатели ищут людей под завалами.

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