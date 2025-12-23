ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1163
Время на прочтение
1 мин

Последствия атаки дронов на Киев: разрушения и травмированные в Святошинском районе (видео)

Трое пострадавших в Святошинском районе столицы, среди них ребенок, одну женщину госпитализировали медики, другим оказали помощь на месте.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Дрон над домами

Дрон над домами / © скриншот с видео

В Святошинском районе Киева во вторник, 23 декабря, обломки вражеских дронов упали возле жилого дома.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По предварительной информации, повреждены окна на уровне пятого этажа. Экстренные службы направляются на место.

«Три пострадавших в Святошинском районе, среди них есть ребенок. Одну женщину госпитализировали медики. Другим оказали помощь на месте», — сообщил мэр.

Ранее 23 декабря в Киеве раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Дата публикации
Количество просмотров
1163
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie