- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1163
- Время на прочтение
- 1 мин
Последствия атаки дронов на Киев: разрушения и травмированные в Святошинском районе (видео)
Трое пострадавших в Святошинском районе столицы, среди них ребенок, одну женщину госпитализировали медики, другим оказали помощь на месте.
В Святошинском районе Киева во вторник, 23 декабря, обломки вражеских дронов упали возле жилого дома.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
По предварительной информации, повреждены окна на уровне пятого этажа. Экстренные службы направляются на место.
«Три пострадавших в Святошинском районе, среди них есть ребенок. Одну женщину госпитализировали медики. Другим оказали помощь на месте», — сообщил мэр.
Ранее 23 декабря в Киеве раздался взрыв во время воздушной тревоги.