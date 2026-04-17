Киев
125
1 мин

После атаки на Киев из Днепра достали дрон с боевым зарядом (фото, видео)

Столичные взрывотехники привели российский дрон в безопасное состояние, после чего его изъяли для уничтожения.

Ирина Лабьяк
Полицейские достали из Днепра российский дрон, запущенный во время массированной атаки на Киев 16 апреля / © Полиция Киева

В Голосеевском районе Киева местный житель обнаружил в реке Днепр российский беспилотник. Правоохранители установили, что это дрон «Герань-2» с неразорвавшейся боевой частью.

Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители достали из Днепра российский дрон с боевой частью, который был запущен во время вчерашней массированной атаки на Киев.

Об опасном объекте полицию проинформировал житель Голосеевского района. После обследования акватории специалисты выяснили, что в воде находится вражеский БпЛА типа «Герань-2» с боевым зарядом.

Взрывотехники привели боеприпас в безопасное состояние, после чего его изъяли для дальнейшего контролируемого уничтожения на специализированном полигоне.

Российский «Герань-2» нашли в реке Днепр в Голосеевском районе Киева / © Полиция Киева

Напомним, 16 апреля российская армия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. По последним данным, из-за вражеского обстрела столицы количество пострадавших возросло до 62, среди которых четверо несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет. В результате ударов погибли четыре человека, в том числе 12-летний мальчик. На местах попаданий работали более 150 полицейских и профильные службы, которые фиксировали последствия и принимали обращения граждан о повреждении имущества.

