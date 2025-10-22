После российской атаки в Киеве погиб человек

Дрон / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 22 октября в Днепровском районе зафиксирован погибший.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

© из соцсетей

Также разрушения испытал Дарницкий район столицы. По словам Ткаченко, там по двум разным адресам произошли пожары — в жилой многоэтажке и в нежилом здании. Спасательные службы работают на местах прилетов.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар в многоэтажном доме в Днепровском районе был локализован. Все службы трудятся на месте. Спасли 10 человек.

Информация о других последствиях уточняется. Горожанам напоминают о необходимости оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и не публиковать фото или видео работы ПВО или последствий ударов.