После ракетного удара Киевскую область накрыл загрязненный воздух: задел ряд городов

Загрязнение воздуха в Киевской области / © Игорь Сапожко/Facebook

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В результате российской атаки на Киевскую область 12 ноября в Киевской ОВА сообщили о временном ухудшении состояния атмосферного воздуха. В частности, его фиксируют в Иванкове, Белой Церкви, Боярке, Вишневом, Обухове, Борисполе и Броварах.

Об этом пишут в КОВА.

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В Киевской области после атаки ухудшился воздух

В воздухе этих городов и поселков обнаружили умеренное содержание мелкодисперсной пыли, но его показатели плавно идут на убавление.

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Поскольку длительное вдыхание таких микрочастиц может вызвать дискомфорт, эксперты советуют соблюдать простые меры безопасности:

плотно закрыть окна в помещениях;

по возможности сократить время прогулок по улице;

поддерживать водный баланс;

по возможности воспользоваться воздухоочистителем.

Особенно осмотрительными следует быть детям, пожилым людям и людям со склонностью к аллергиям или болезням дыхательной системы.

Улучшению ситуации способствует погода. Облачность и дожди помогают перемешивать воздушные потоки, вымывать взвешенные частицы и рассеивать загрязнения.

На остальной территории Киевской области содержание химических и биологических примесей в атмосфере соответствует норме и не превышает предельно допустимых значений. Радиационный фон в норме.

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Атака на Киевскую область 12 ноября: последствия

Напомним, ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской области, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

По данным Киевской областной военной администрации, в Обуховском районе вражеская атака повредила и частично разрушила производственные и складские помещения предприятия, где вспыхнул пожар.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. На момент обстрела на объекте находились работники, но после объявления воздушной тревоги все вовремя покинули территорию, так что обошлось без пострадавших.

Кроме того, по информации мэра Броваров Игоря Сапожко, около 02:00 в результате ракетной атаки возле складских помещений на улице Объездной загорелся грузовой автомобиль с бытовой химией.

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Водитель фуры получил значительные травмы головы, поражение глаз, руки и бедра — его госпитализировали в состоянии средней тяжести и оказывают необходимую медицинскую помощь. Соответствующие службы продолжают работать на местах ударов и устанавливать масштабы разрушений.

Россия атаковала Украину 12 ноября — последние новости:

Напомним, в ночь на 12 ноября, после завершения второго этапа мирных переговоров, российские войска совершили очередную массированную атаку ракетами и дронами по территории Украины. Под ударами оказались Киев и область, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Житомирская и Ровенская области.

В Киеве и области враг применил баллистические ракеты ночью и реактивные беспилотники с утра. В Соломенском районе столицы дрон попал в девятиэтажный жилой дом, повлек пожар с третьего по шестой этаж и частичное разрушение на пятом этаже — погибла 44-летняя женщина , еще шесть человек ранены.

В Киевской области в Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. В Броварах из-за удара загорелся грузовик с бытовой химией, его водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

Харьков и семь населённых пунктов области атаковали 87 российских беспилотников. В областном центре погибли два человека , еще трое получили ранения или острую реакцию на стресс. В области пострадали семь человек, среди которых двое детей, а в Купянском, Изюмском и Лозовском районах зафиксировано разрушение жилья, хозяйственных сооружений, транспорта и электросетей.

В Днепропетровской области беспилотники более 10 раз атаковали Павлоградский, Никопольский и Синельниковский районы, где возникли пожары и повреждены склады, хозяйственное сооружение, автомобили и сельхозтехнику.

В Кировоградской области в Маловисковской общине повреждены два частных дома и дом культуры, обошлось без погибших и травмированных.

В Житомирской области под дроновыми атаками оказались шесть общин: один человек пострадал, повреждены три частных дома, два хозяйственных сооружения, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

В Ровенской области враг целил в энергетику и жилищный сектор — обошлось без пострадавших, но без электроснабжения остались более 160 населенных пунктов в Ровенском и Сарненском районах, в частности, город Костополь, а критическая инфраструктура перешла на генераторы.

По данным американского Института изучения войны (ISW), США, Украина и европейские партнеры соглашаются, что завершение войны должно предусматривать надежные гарантии безопасности для Киева и участие Европы в предстоящих многосторонних переговорах. Кремль же неоднократно отвергал оба этих условия.

9 и 10 ноября госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отметили, что после войны Украина должна получить реальную защиту от новой агрессии. По данным западных СМИ, американские чиновники также интересовались у Москвы, согласится ли она на гарантии для Киева по образцу статей 4 и 5 договора НАТО с возможностью консультаций и союзнической помощи в случае повторного нападения.

Российские власти отвергают предоставление Украине западных гарантий и выступают против присутствия Европы за столом переговоров, если европейцы не согласятся на максималистские требования Москвы. В частности, 10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал переговоры США с европейцами в Абу-Даби «неперспективным подходом», а депутат Госдумы Александр Асафов заявил, что участие Европы может «парализовать» процесс еще до его начала.

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