После обстрелов над городом образовался смог и стоит запах гари: власти обратились к киевлянам

Киев. / © Associated Press

В субботу, 27 декабря, в Киеве в результате ночных обстрелов произошли пожары. Утром над столицей образовался смог. Однако уровень загрязненности атмосферного воздуха в низком.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

"Ощутимый запах горелого может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.п.) остается низким", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после взрывов запах дыма часто ощущается недалеко от мест попадания или там, куда его приносит ветер. Кроме того, он может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их. Именно поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем человек.

Если есть запах дыма в районе, то специалисты рекомендуют:

закрыть окна;

по возможности ограничить пребывание на улице;

пить больше воды.

По данным КГГА, на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 25 (очень низкий уровень загрязненности).

Как сообщалось, в Киеве в результате атаки произошли попадания в многоэтажки и общежитие , горят дома и автомобили. В частности, в Дарницком районе обломки попали в 24-этажное здание, в Днепровском - возник пожар в 18-этажном доме, а на Соломенке россияне ударили по общежитию одного из вузов.

