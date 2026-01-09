ТСН в социальных сетях

После ночной атаки метро Киева работает с изменениями: движение на красной линии ограничено из-за обесточивания

Из-за последствий вражеского обстрела и сложной энергетической ситуации в Киеве поезда метро на красной линии курсируют с изменениями, движение на отдельном участке временно приостановлено.

Елена Кузьмич
Метро

Метро / © pexels.com

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации .

  • Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". ⏱️Интервал движения – 4:40-5:00 мин.

  • Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" - "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.

  • Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях – без изменений.

Напомним, что Россия атаковала Украину: где раздались взрывы .

