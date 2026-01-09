- Дата публикации
После ночной атаки метро Киева работает с изменениями: движение на красной линии ограничено из-за обесточивания
Из-за последствий вражеского обстрела и сложной энергетической ситуации в Киеве поезда метро на красной линии курсируют с изменениями, движение на отдельном участке временно приостановлено.
Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации .
Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". ⏱️Интервал движения – 4:40-5:00 мин.
Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" - "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.
Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях – без изменений.
