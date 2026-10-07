В Киеве после атаки РФ вспыхнули дома: есть пострадавшие (обновлено)

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В Киеве днем 7 октября в Соломенском районе столицы из-за падения обломков возник пожар в пятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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Атака РФ на Киев 7 октября — что известно

«В Соломенском районе в результате падения обломков пожар в 5-этажном жилом доме», — заверил Виталий Кличко.

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Кроме этого Кличко сообщил, что в Соломенском районе из-за российской атаки вспыхнул еще и частный дом по другому адресу. По предварительным данным, есть ранен.

«Медики осматривают пострадавшего в 5-этажном доме в Соломенском районе. В доме пожар на уровне 1-3 этажей», — отметил Кличко.

Впоследствии он сообщил о двух пострадавших в Соломенском районе в результате атаки РФ. Также по информации главы города, в Днепровском районе обломки упали вблизи учебного заведения. По предварительным данным, пожара нет.

По словам Кличко, в Святошинском районе обломки упали на крышу админздания. Кровля частично разрушена, пожара нет.

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На места происшествия срочно выехали все необходимые службы экстренной помощи для ликвидации последствий и оказания помощи. В настоящее время более подробная информация о пострадавших уточняется.

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Напомним, в ночь на 7 октября российские войска атаковали Киев. В результате удара поврежден трехпавильонный корпус Национальной киностудии имени Александра Довженко.

Также в результате атаки РФ по Киеву на Подоле были уничтожены складские помещения, где также размещался новый состав украинского издательства «Книголов».

К слову, в ночь на 7 октября россияне совершили массированную комбинированную атаку ракетами и дронами на ряд регионов Украины. Под ударами оказались Киев и область, Кременчуг, Запорожье, Днепр и область, Кировоград и Прилуки на Черниговщине.

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