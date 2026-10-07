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После атаки РФ жителей Киевщины предупредили о новой опасности: как уберечься
В регионе ухудшилось состояние воздуха из-за повышенного содержания мелкодисперсной пыли.
В шести населенных пунктах Киевской области 7 октября зафиксировано ухудшение качества воздуха из-за мелкодисперсной пыли. Специалисты советуют жителям ограничить пребывание на улице и закрыть окна до улучшения ситуации.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
В нескольких населенных пунктах Киевщины зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. Речь идет об Иванкове, Вишневом, Боярке, Василькове, Обухове и Броварах. Основной причиной является повышенный уровень мелкодисперсной пыли.
Длительное влияние такого загрязнения может вызвать дискомфорт во время дыхания, в частности у детей, пожилых людей и тех, у кого повышенная чувствительность к раздражениям. В этой связи специалисты рекомендуют до нормализации ситуации не открывать окна, ограничить пребывание на улице и употреблять достаточное количество воды. При наличии дома воздухоочистителя его советуют перевести на максимальный режим работы.
При этом в других населенных пунктах Киевщины превышений допустимых показателей содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не обнаружили.
Радиационный фон в области остается в пределах природных значений.
Напомним, ночью 7 октября российские войска нанесли комбинированный удар дронами и баллистикой по Киевщине. В Обуховском районе повреждены три производственно-складских помещения, грузовик и прицеп, возникли пожары. Предварительно обошлось без пострадавших.
Кроме того, в результате атаки в Вышгородском районе Киевщины сгорел известный центр реабилитации птиц «Садыба Нюшаник». Огонь уничтожил птичий стационар, курятник, перепелятник, а также все оборудование и корма.