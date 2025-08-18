Посинела кожа и упало давление: в больнице Киева во время подготовки к операции умер ребенок

В больнице произошла трагедия / © pixabay.com

В столичной больнице во время подготовки к операции скончалась 10-летняя девочка. Это произошло после введения анестезии.

Об этом сообщили в прокуратуре и полиции.

«По предварительной информации, около полугода назад малолетняя сломала руку, в связи с чем возникла необходимость фиксации перелома с помощью металлической спицы. Недавно девочка снова травмировалась, и запланирована повторная операция», — говорится в сообщении полиции Киева.

Накануне, находясь в помещении больницы в Оболонском районе, во время снятия гипса ребенку стало плохо.

«Врачами был введен ряд медицинских препаратов для стабилизации ее состояния. Несмотря на это, состояние ребенка ухудшалось и проведенные почти три часа реанимационные мероприятия не помогли, девочка умерла», — добавили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что при снятии гипсовой повязки ребенку начали вводить анестезию. По словам матери, на фоне введения препарата анестезии у ребенка развилось резкое возбуждение, посинела кожа и упало давление.

В рамках следствия назначен ряд экспертиз, которые установят причину смерти ребенка и качество предоставленных медицинскими работниками услуг.

Напомним, в Тернополе после лечения кариеса скончался годовалый ребенок. В ходе досудебного расследования выяснилось, что медицинские работники не консультировались с другими врачами, хотя результаты анализов ребенка свидетельствовали о воспалительных процессах в организме.