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- Киев
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Попадание в Шевченковском районе Киева: что сейчас на месте (фото и видео)
Обломки российского дрона повредили жилой дом в Шевченковском районе.
Во время атаки на Киев в ночь на 21 июля обломки российского дрона попали в многоэтажку в Шевченковском районе. Появились фото и видео с места попадания.
Соответствующие фото сделали корреспонденты ТСН.
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, в Шевченковском районе Киева из-за попадания обломков дрона загорелся балкон на первом этаже жилой десятиэтажки.
Чрезвычайники уже локализовали пожар на площади 150 кв. м.
Удалось спасти одного человека. Еще один человек пострадал.
На фото и видео с места происшествия видно, что выгорели несколько квартир многоэтажки, разрушены несколько балконов.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ШАХЕД РАЗРУШИЛ несколько этажей высотки в Киеве
Напомним, российская армия в ночь на 21 июля массированно ударила по Киеву ракетами и дронами. В результате этого погиб один человек. Последствия атаки зафиксированы в Шевченковском, Днепровском и Святошинском районах столицы: возникли пожары в квартирах и не только.