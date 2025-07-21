Попадание в Шевченковском районе Киева: что сейчас на месте (фото и видео)

Фото с места попадания обломков дрона в Шевченковском районе Киева / © ТСН

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Во время атаки на Киев в ночь на 21 июля обломки российского дрона попали в многоэтажку в Шевченковском районе. Появились фото и видео с места попадания.

Соответствующие фото сделали корреспонденты ТСН.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, в Шевченковском районе Киева из-за попадания обломков дрона загорелся балкон на первом этаже жилой десятиэтажки.

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Чрезвычайники уже локализовали пожар на площади 150 кв. м.

Удалось спасти одного человека. Еще один человек пострадал.

На фото и видео с места происшествия видно, что выгорели несколько квартир многоэтажки, разрушены несколько балконов.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ШАХЕД РАЗРУШИЛ несколько этажей высотки в Киеве

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Фото с места попадания обломков дрона в Шевченковском районе Киева / © ТСН

Фото с места попадания обломков дрона в Шевченковском районе Киева / © ТСН

Фото с места попадания обломков дрона в Шевченковском районе Киева / © ТСН

Фото с места попадания обломков дрона в Шевченковском районе Киева / © ТСН

Фото с места попадания обломков дрона в Шевченковском районе Киева / © ТСН

Фото с места попадания обломков дрона в Шевченковском районе Киева / © ТСН

Фото с места попадания обломков дрона в Шевченковском районе Киева / © ТСН

Фото с места попадания обломков дрона в Шевченковском районе Киева / © ТСН

Фото с места попадания обломков дрона в Шевченковском районе Киева

Напомним, российская армия в ночь на 21 июля массированно ударила по Киеву ракетами и дронами. В результате этого погиб один человек. Последствия атаки зафиксированы в Шевченковском, Днепровском и Святошинском районах столицы: возникли пожары в квартирах и не только.