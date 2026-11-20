Пробка в Киеве / © ТСН

Реклама

Понтонные переправы через Днепр в Киеве вряд ли помогут существенно разгрузить движение транспорта по мостам и справиться с пробками. Вероятно, пользоваться ими можно будет только по специальным пропускам, а их пропускная способность будет ограниченной.

Об этом заявил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Безпалов в комментарии телеканалу «Киев24».

Реклама

По словам эксперта, сооружение понтонных переправ является обычной практикой для украинских военных. Такие сооружения уже использовались в Черниговской и Харьковской областях для выполнения военных и логистических задач.

Реклама

Однако не стоит рассчитывать, что они станут полноценной альтернативой мостам через Днепр и позволят водителям объезжать пробки.

«Это не обычный мостовой переход, по которому можно объехать пробку, например, на Северном мосту. Это объект с определенным режимом, допуском для определенных целей. И он, собственно, резервный», — пояснил Безпалов.

По его мнению, доступ к таким переправам, скорее всего, будет ограничен специальными пропусками. Поэтому большинство автомобилистов не сможет использовать их для повседневного передвижения по городу.

Еще одним фактором, который не позволит понтонным переправам существенно повлиять на транспортную ситуацию в столице, станет их ограниченная пропускная способность.

Реклама

В частности, по словам Безпалова, движение на таких переправах будет осуществляться только по одной полосе в одном направлении. Кроме того, на обоих берегах Днепра отсутствует необходимая дорожная инфраструктура и развязки, которые могли бы обеспечить эффективное распределение транспортных потоков.

«Пропускная способность будет оставлять желать лучшего», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в Киеве в результате российской атаки 20 ноября были повреждены Подольский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты.

Новости партнеров

Новости партнеров