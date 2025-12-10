Полностью загрязнены и обречены: волонтеры спасли аистов со свалки в Киевской области (фото)

Аисты не могли взлететь из-за ядовитых отходов Фото: иллюстративное / © Pexels

В Киевской области, в Мироновке, группа волонтеров спасла аистов, застрявших на городской свалке.

Об этом говорится в сообщении ОО «С адыба Нюшаник. Помощь птицам».

Вместе с группой спасения животных Kyiv Animal Rescue Group волонтеры вместе извлекли аистов, оказавшихся в ловушке на городской свалке.

Фото: скрин видео KARG

Птиц заметила местная жительница. Они бродили среди отходов, полностью загрязнены неизвестной жидкостью, без сил и возможности взлететь. Загрязненные перья не позволяли им улететь и фактически обрекали оставаться на помойке.

Фото: скрин видео KARG

Как происходила операция спасения

Во время первого выезда спасателям удалось выловить семь птиц. А после повторного уведомления они совершили второй выезд. Тогда они нашли еще двух аистов.

Все девять птиц передали в «Усадьбу Нюшаник», где их тщательно очищали в несколько этапов, поскольку загрязнение глубоко проникло в перья.

Фото: скрин видео KARG

Состояние аистов сейчас

В центре птиц лечат и восстанавливают перья. Спасатели надеются, что после реабилитации аисты смогут вернуться в природу и снова подняться в небо.

Организации поблагодарили всех неравнодушных, кто не проигнорировал проблему и сообщил о пострадавших птицах.

