Полиция завершила досудебное расследование журналиста Макарова: выводы шокируют

Журналист Юрий Макаров / © УНІАН

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Полиция завершила расследование телесных повреждений журналиста и исполнительного продюсера «Суспільного Мовлення» Юрия Макарова. Там утверждают, что ранение он нанес себе сам — на это указывают результаты исследования образцов ДНК.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Правоохранители заявили, что завершили расследование по инциденту, произошедшему с Макровым в апреле этого года.

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Так, согласно выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные из найденных ножа и чехла к нему, принадлежат только пострадавшему.

Кроме того, Макаров прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой в момент нанесения ранений у мужчины была острая реакция на стресс, что могло влиять на его действия. Он признал выводы экспертизы.

Полиция закрыла производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) после выяснения всех обстоятельств.

«Суспільне Мовлення» в своем заявлении сообщила, что Макаров прошел лечение и поблагодарил правоохранителей за расследование.

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«Суспільне Мовлення» благодарно Национальной полиции Украины за профессионализм и тщательную работу по установлению всех деталей в деликатном деле относительно нашего коллеги», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у Киеве вечером 16 апреля неизвестный якобы напал с ножом на журналиста Юрия Макарова, который является исполнительным продюсером «Суспільного Мовлення», нанеся ему ранение. Журналиста в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. На вечер 17 апреля угрозы его жизни уже не было.