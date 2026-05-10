Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в Подольском районе Киева: все подробности

Стрельба в Киеве

Реклама

Полиция задержала мужчину, который вечером 9 мая открыл стрельбу в Подольском районе Киева.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По предварительной информации правоохранителей, между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения один из участников получил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

Реклама

«Предварительно установлено, что во время конфликта между двумя мужчинами возникла потасовка, в ходе которой один из них получил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Потерпевший в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и патрульные полицейские.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента и решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Ранее сообщалось, что вечером 9 мая в Подольском районе столицы произошла стрельба.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Киеве на Брестском проспекте умер мужчина, которому внезапно стало плохо на улице, он потерял сознание, а затем упал возле ТРЦ «Смарт-Плаза».

Новости партнеров