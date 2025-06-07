Сотрудник почтового отделения в Киеве украл более 100 тыс. грн: как ему это удалось

Задержанный злоумышленник / © Полиция Киева

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Полицейские Подольского района Киева разоблачили 22-летнего работника финансового учреждения, который, по данным следствия, незаконно завладел более 103 тысячами гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве

Чтобы скрыть хищения, молодой человек несанкционированно внес изменения в электронную систему учета кассовых операций. За содеянное ему грозит до восьми лет заключения.

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Как уточнила следователь Подольского управления полиции Ульяна Гадий, подозреваемый занимал должность кассира в пункте предоставления финансовых услуг и имел доступ к сейфу и внутренней электронной системе компании.

«В прошлом месяце фигурант завладел более 103 тысячами гривен из рабочего сейфа, а чтобы скрыть отсутствие средств, создал фальшивые кассовые документы во внутренней системе. Эти действия позволили ему избежать обнаружения недостачи во время проверки», — отметила она.

Операцию по разоблачению злоумышленника провели следователи Подольского управления полиции совместно со специалистами управления противодействия киберпреступности в городе Киеве.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 4 ст. 191 — присвоение имущества, совершенное в условиях военного положения;

ч. 1 и ч. 3 ст. 362 — несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах, совершенное лицом с правом доступа, повторно.

Санкция самой тяжелой из инкриминируемых статей предусматривает до 8 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до трех лет.

В полиции отмечают: преступления в финансовой сфере в условиях военного положения являются особо тяжкими и влекут за собой строгую уголовную ответственность.

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Напомним, в Виннице следователи сообщили о подозрении 38-летней женщине, которая похитила более 56 тысяч гривен с банковской карты своего знакомого.