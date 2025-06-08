Полиция прокомментировала задержание военного с протезом возле "КиевПрайда"

Полиция

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В центре Киева на Михайловской площади проходила запланированная общественная акция, во время которой возникла стычка между полицией и группой агрессивно настроенных лиц. По информации полиции Киева, часть участников акции пыталась пройти к месту происшествия, отказавшись при этом проходить поверхностную проверку.

Об этом рассказали в полиции Киева

Правоохранители отмечают, что группа лиц отказалась выполнить законное требование пройти проверку и вступила в конфликт с работниками полиции. В результате возникла потасовка, после чего эти лица были доставлены в управление полиции для проведения проверки.

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При осмотре у них обнаружены и изъяты дымовые шашки и баллончики раздражающего действия. Против задержанных составлены административные материалы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В социальных сетях начала распространяться информация о якобы неправомерном задержании военнослужащего с протезом ноги и умышленном повреждении его протеза работниками полиции.

В полиции опровергли эту информацию, заявив, что именно военнослужащий во время конфликта ударил одного из полицейских своим протезом по голове. В результате правоохранитель получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушибленной раны.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины — насилие в отношении работника правоохранительного органа. Сейчас продолжается досудебное следствие, обстоятельства происшествия уточняются.

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Полиция Киева призвала всех граждан, участвующих в публичных мероприятиях, соблюдать законодательство, избегать провокаций и уважать права других. Все случаи нарушений общественного порядка или агрессивного поведения будут рассматриваться в соответствии с нормами действующего законодательства Украины.

Напомним, Киевская Митрополия Православной Церкви Украины (ПЦУ) выразила протест против проведения мероприятия «КиевПрайд Парк» возле Михайловского Златоверхого собора.

Ранее мы писали о том, что в июне Киев объявил Месяцем гордости, в рамках которого общественная организация «КиевПрайд» запланировала серию событий, в частности «Марш равенства» и образовательный лекторий. Сначала мероприятия должны были состояться в павильоне «КИТ» на ВДНХ, однако из-за угрозы теракта их перенесли на Михайловскую площадь — рядом с МИД Украины и Михайловским Златоверхим монастырем.