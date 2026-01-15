- Дата публикации
Полиция показала фото дома на Соломенке, куда попал дрон
На Соломенке вражеский дрон повредил технический этаж высотки и припаркованные рядом машины.
Во время атаки на Киев 15 января российский дрон попал в технический этаж многоэтажного дома в Соломенском районе. Правоохранители зафиксировали на фото последствия удара.
Об этом сообщила полиция Киева.
Столичные правоохранители работают на месте попадания вражеского беспилотника в крышу жилого дома в Соломенском районе.
Вражеский дрон утром попал в технический этаж многоэтажки. Из-за падения обломков были также повреждены припаркованные поблизости авто.
К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного управления, которые документируют последствия атаки и фиксируют повреждения.
Атака на Киев 15 января — что известно
Напомним, рано утром 15 января российская армия атаковала Киев беспилотниками, что привело к падению обломков на жилой дом в Соломенском районе. Об этом сообщили в городской военной администрации.
В то же время в ГСЧС заявили, что удар пришелся на технический этаж дома, где разрушено 4 кв. м стены; пожара не возникло. Спасатели обследовали технические помещения и помогли открыть двери квартиры на последнем этаже, пострадавших нет.