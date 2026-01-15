Полиция показала фото дома на Соломенке, куда попал дрон

Дом на Соломенке в Киеве, куда попал дрон / © Полиция Киева

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во время атаки на Киев 15 января российский дрон попал в технический этаж многоэтажного дома в Соломенском районе. Правоохранители зафиксировали на фото последствия удара.

Об этом сообщила полиция Киева.

Столичные правоохранители работают на месте попадания вражеского беспилотника в крышу жилого дома в Соломенском районе.

Реклама

Вражеский дрон утром попал в технический этаж многоэтажки. Из-за падения обломков были также повреждены припаркованные поблизости авто.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного управления, которые документируют последствия атаки и фиксируют повреждения.

Атака на Киев 15 января — что известно

Напомним, рано утром 15 января российская армия атаковала Киев беспилотниками, что привело к падению обломков на жилой дом в Соломенском районе. Об этом сообщили в городской военной администрации.

Реклама

В то же время в ГСЧС заявили, что удар пришелся на технический этаж дома, где разрушено 4 кв. м стены; пожара не возникло. Спасатели обследовали технические помещения и помогли открыть двери квартиры на последнем этаже, пострадавших нет.