Полицейский получил удар палкой по голове во время проверки документов
Следователи открыли уголовное производство за причинение побоев работнику правоохранительного органа.
В селе Княжичи Киевской области местный житель отказался предоставить полицейским свои военно-учетные документы для проверки. Такое поведение спровоцировало конфликт.
Об инциденте, который произошел в среду, 29 октября, во время проведения «профилактических мероприятий», сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
В сообщении говорится, что участниками конфликта были местные жители, полицейские и военнослужащие. Во время стычки одна из женщин ударила сотрудника полиции палкой по голове, причинив ему телесные повреждения.
«Правоохранители задержали 42-летнюю женщину… Следователи открыли уголовное производство по данному факту (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.
Руководство Главного управления полиции Киевской области также устанавливает правомерность действий полицейских в этой ситуации.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором гражданского мужчину прижали к земле и надели на руки наручники полицейские и человек в военной форме. Женщины, которые были рядом, требовали отпустить задержанного мужчину.
Напомним, представитель Киевского ТЦК и СП Олег Байдалюк утверждает, что в Украине нет никакой «бусификации», зато есть закон о мобилизации. Он сказал, что людей мобилизуют принудительно, когда те оказывают сопротивление.