Полицейский получил удар палкой по голове во время проверки документов

На Киевщине возник конфликт с участием сотрудников полиции

В селе Княжичи Киевской области местный житель отказался предоставить полицейским свои военно-учетные документы для проверки. Такое поведение спровоцировало конфликт.

Об инциденте, который произошел в среду, 29 октября, во время проведения «профилактических мероприятий», сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В сообщении говорится, что участниками конфликта были местные жители, полицейские и военнослужащие. Во время стычки одна из женщин ударила сотрудника полиции палкой по голове, причинив ему телесные повреждения.

«Правоохранители задержали 42-летнюю женщину… Следователи открыли уголовное производство по данному факту (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

Руководство Главного управления полиции Киевской области также устанавливает правомерность действий полицейских в этой ситуации.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором гражданского мужчину прижали к земле и надели на руки наручники полицейские и человек в военной форме. Женщины, которые были рядом, требовали отпустить задержанного мужчину.

Напомним, представитель Киевского ТЦК и СП Олег Байдалюк утверждает, что в Украине нет никакой «бусификации», зато есть закон о мобилизации. Он сказал, что людей мобилизуют принудительно, когда те оказывают сопротивление.