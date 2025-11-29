ТСН в социальных сетях

Киев
2022
1 мин

Пол Киева остался без света после атаки РФ

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Елена Капник
Отключение света.

Отключение света. / © Associated Press

Из-за российской атаки на Киев ночью и утром 29 ноября часть города осталась без электричества.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"В настоящее время без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над возобновлением энергоснабжения", - подчеркнул городской голова.

Как сообщалось, также в Киеве начались проблемы с водой на фоне обстрелов В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения.

