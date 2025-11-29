- Дата публикации
Пол Киева остался без света после атаки РФ
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Из-за российской атаки на Киев ночью и утром 29 ноября часть города осталась без электричества.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
"В настоящее время без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над возобновлением энергоснабжения", - подчеркнул городской голова.
Как сообщалось, также в Киеве начались проблемы с водой на фоне обстрелов В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения.